Ekim ayı merkezi yönetim bütçe dengesi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ekim ayı bütçe gerçekleşmelerine göre bütçe, 83 milyar 254 milyon lira açık verdi.

Hazine, ekim ayı merkezi yönetim bütçe dengesini paylaştı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 96,6 artarak 224 milyar 162 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 133,9 artışla 307 milyar 416 milyon liraya yükseldi. Bütçe, ekimde 83 milyar 254 milyon lira açık verdi.

10 aylık dönemde bütçe açığı 128,7 milyar lira

Ocak-ekim aylarının arasını kapsayan 10 aylık dönemde ise bütçe dengesi 128 milyar 754 milyon lira açık kaydetti.



