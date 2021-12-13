Ekim ayı ödemeler dengesi 3.1 milyar dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı ödemeler dengesi verisini yayınladı.

Bir önceki yılın ekim ayında 93 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 3 milyar 156 milyon ABD doları fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon ABD doları oldu.

HİZMETLER DENGESİ KALEMİ KAYNAKLI NET GİRİŞLERİN ARTMASI ETKİLİ

Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı döneminde 1 milyar 289 milyon ABD doları açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu ayda 146 milyon ABD doları fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 843 milyon ABD doları artarak 3 milyar 863 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın ekim ayında 3 milyar 106 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 7 milyar 721 milyon ABD doları fazla verdi.

SEYAHAT KALEMİNDEN KAYNAKLANAN NET GELİRLER ARTTI

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 336 milyon ABD doları artarak 3 milyar 25 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon ABD doları artarak 985 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayında 29 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 132 milyon ABD doları net giriş yaşandı.