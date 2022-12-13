Petrol
79.15
1.49%
Euro
19.6788
0.22%
Dolar
18.6403
0.02%
Altın
1.07
0.39%
Borsa
5193
0.00%
Bitcoin
324.250
0.94%
BTXN Coin
5.02
0.00%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Ekim ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı

    TÜİK, ekim ayı sanayi üretimini açıkladı. Sanayi üretimi ekimde Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 ve yıllık yüzde 2,5 yükseldi.
    • 13.12.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekim ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı

    Türkiye'nin sanayi üretimindeki gelişme açıklanan verilere yansıdı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 azaldı.

    Ekim ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı #1

    Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 arttı

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 geriledi.

    Ekim ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı #2

    Eylül verisi

    Sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1,6 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,4 artış göstermişti.

    Ekim ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı #3

    Ekim verisi beklentileri aştı

    Ekonomistler, ekimde yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yüzde 0,3 ve arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yüzde 0,2 azalacağını öngörüyordu.


    KYK bursu zammı ne kadar oldu? 2023 burs zam oranı açıklandı! İşte KYK burs ve kredisi zam oranı
    Gündem

    KYK bursu zammı ne kadar oldu? 2023 burs zam oranı açıklandı! İşte KYK burs ve kredisi zam oranı

    Dünya Kupası 2022: Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?
    Dünya Kupası

    Dünya Kupası 2022: Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir