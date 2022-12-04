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    Ekim ayında 1.201 yatırım teşvik belgesi verildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ekimde toplam 1.201 yatırım teşvik belgesi verdiği bilgisi Resmi Gazete'de yayınladı.
    • 04.12.2022 - 10:42
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    Ekim ayında 1.201 yatırım teşvik belgesi verildi

    Yatırım teşvik belgesinin sayısı sanayideki gelişmelin adımlarından biri olarak kabul ediliyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ekim ayında 26 bin 307 kişinin istihdam edilmesinin amaçlandığı 1201 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

    Belge alan projelerin yatırım tutarı 43 milyar 608 milyon 933 bin 894 lira olarak hesaplandı.

    128 yatırım teşvik belgesi iptal oldu

    Öte yandan, sabit yatırım tutarı 1 milyar 659 milyon 855 bin 157 lira olan ve 2 bin 979 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 128 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

    259 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi

    AA'nın haberine göre, bu dönemde 259 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 940 milyon 2 bin 736 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 936 oldu.

    Ekim ayında 1.201 yatırım teşvik belgesi verildi #1

    Öne çıkan yatırımlar

    • Rönesans Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki 2 milyar 408 milyon 957 bin 693 liralık yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi.
    • Serel Seramik Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Bilecik'in Söğüt ilçesinde seramik sıhhi ürünlere yönelik yapacağı 2 milyar 112 milyon 809 bin 537 liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.
    • Festo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 1 milyar 283 milyon 888 bin 459 liralık yatırımı için teşvik belgesi verildi.

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