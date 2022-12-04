Ekim ayında 1.201 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ekimde toplam 1.201 yatırım teşvik belgesi verdiği bilgisi Resmi Gazete'de yayınladı.

Yatırım teşvik belgesinin sayısı sanayideki gelişmelin adımlarından biri olarak kabul ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ekim ayında 26 bin 307 kişinin istihdam edilmesinin amaçlandığı 1201 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Belge alan projelerin yatırım tutarı 43 milyar 608 milyon 933 bin 894 lira olarak hesaplandı.

128 yatırım teşvik belgesi iptal oldu

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 1 milyar 659 milyon 855 bin 157 lira olan ve 2 bin 979 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 128 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

259 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi

AA'nın haberine göre, bu dönemde 259 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 940 milyon 2 bin 736 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 936 oldu.

Öne çıkan yatırımlar