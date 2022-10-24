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    Ekim ayında finansal hizmetlere güven azaldı

    2022 yılı Ekim ayında FHGE, bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak 164,3 seviyesinde gerçekleşti.
    • 24.10.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 10:09
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    Ekim ayında finansal hizmetlere güven azaldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı.

    Değerlendirmeye 155 kuruluş katıldı

    2022 yılı Ekim ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

    2022 yılı Ekim ayında FHGE, bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak 164,3 seviyesinde gerçekleşti.

    Sonuçlara son üç aydaki iş durumu olumlu, hizmetlere olantalep beklentisi olumsuz yansıdı

    AA'nın haberine göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE’yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görülmektedir.

    Ekim ayında finansal hizmetlere güven azaldı #1

    Ekim ayında finansal hizmetlere güven azaldı #2

    Ekim ayında finansal hizmetlere güven azaldı #3


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