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Ekim ayında güven endeksi yüzde 5,3 arttı

Ekim ayında güven endeksi yüzde 5,3 arttı

TÜİK, ekim ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında arttı; eylül ayında 72,4 olan endeks, ekim ayında 76,2 oldu.