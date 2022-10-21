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    Ekim ayında güven endeksi yüzde 5,3 arttı

    TÜİK, ekim ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında arttı; eylül ayında 72,4 olan endeks, ekim ayında 76,2 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:13
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    Ekim ayında güven endeksi yüzde 5,3 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı tüketici güven endeksini paylaştı. Tüketici güven endeksi aylık yüzde 5,3 artarken yıllık 76,2 oldu.

    Tüketici güven endeksi 76,2 

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında arttı; eylül ayında 72,4 olan endeks, ekim ayında 76,2 oldu.

    Ekim ayında güven endeksi yüzde 5,3 arttı #1

    Ekim ayında güven endeksi yüzde 5,3 arttı #2


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