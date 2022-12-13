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    Ekim ayında perakende satışlar artış gösterdi

    TÜİK, ekim ayı perakende satışları açıkladı. Buna göre, perakende satış hacmi ekimde aylık yüzde 1,4, yıllık yüzde 9,5 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 11:11
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    Ekim ayında perakende satışlar artış gösterdi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı perakende satış verilerini paylaştı.

    Türkiye'de perakende satış hacmi ekimde aylık yüzde 1,4, yıllık yüzde 9,5 arttı.

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ise ekimde aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 124,8 artış gösterdi.

    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 9,5 arttı

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde1,1 arttış yaşadı.

    Perakende

    Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,4 yükseldi

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,9 arttı.

    Perakende ciro yıllık yüzde 133,6 artış gösterdi

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 133,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 128,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde126, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 167,2 yükseldi.

    Perakende

    Perakende ciro aylık yüzde 6,1 arttı

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 6,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,6 arttı.


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