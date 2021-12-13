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    Ekim ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı

    Sanayi üretimi ekimde yıllık 8,5 aylık ise beklentiler doğrultusunda yüzde 0,6 artış gösterdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.12.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 10:28
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    Ekim ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı

    Türkiye'de yaşanan sanayi gelişmeleri, ekim ayında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı ekim ayı sanayi üretim endeksine yansıdı.

    2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,6 ARTTI

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

    Ekim ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı #1

    Ekim ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı #2

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