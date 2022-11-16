Petrol
92.76
-1.17%
Euro
19.3798
0.56%
Dolar
18.6142
0.07%
Altın
1.064
0.10%
Borsa
4669
0.00%
Bitcoin
314.058
-2.51%
BTXN Coin
7.01
-4.88%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Ekimde ABD perakende satışları beklentileri aştı

    Perakende satışlar, büyümenin ve enflasyonun önemli göstergelerinden sayılıyor. ABD'de perakende satışların artması piyasalara yön verecek.
    • 16.11.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekimde ABD perakende satışları beklentileri aştı

    ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini paylaştı. ABD'de perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 694,5 milyar dolar oldu ve piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

    Satışlar beklenenden fazla arttı

    Piyasa beklentileri, perakende satışların ekimde yüzde 1 artması yönündeydi. Beklenenden fazla artış gösteren perakende satışlar, eylülde değişim göstermemişti.

    Bu dönemde perakende satışlardaki artışta, yükselen enerji maliyetinin etkisiyle benzin istasyonlarında yaşanan aylık yüzde 17,8 artış etkili oldu.

    ABD

    Sektör sektör ABD'de artan perakende satışlar

    • Mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar yüzde 1,2,
    • Mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 1,1,
    • Yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 1,6,
    • Motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağaza satışları yüzde 1,3.

    AA'nın haberine göre, yapı malzemeleri satışları da yüzde 1,1 artarken, giyim mağazalarındaki satışlar değişiklik göstermedi.


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Tacikistan ekonomisi tarımla 9 ayda yüzde 7,8 büyüdü
    Ekonomi

    Tacikistan ekonomisi tarımla 9 ayda yüzde 7,8 büyüdü

    Aydın’ın gazete dağıtıcısı, yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı
    3. Sayfa

    Aydın’ın gazete dağıtıcısı, yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

    Görüş Bildir