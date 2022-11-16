Ekimde ABD perakende satışları beklentileri aştı

Perakende satışlar, büyümenin ve enflasyonun önemli göstergelerinden sayılıyor. ABD'de perakende satışların artması piyasalara yön verecek.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini paylaştı. ABD'de perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 694,5 milyar dolar oldu ve piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Satışlar beklenenden fazla arttı

Piyasa beklentileri, perakende satışların ekimde yüzde 1 artması yönündeydi. Beklenenden fazla artış gösteren perakende satışlar, eylülde değişim göstermemişti.

Bu dönemde perakende satışlardaki artışta, yükselen enerji maliyetinin etkisiyle benzin istasyonlarında yaşanan aylık yüzde 17,8 artış etkili oldu.

Sektör sektör ABD'de artan perakende satışlar

Mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar yüzde 1,2,

Mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 1,1,

Yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 1,6,

Motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağaza satışları yüzde 1,3.

AA'nın haberine göre, yapı malzemeleri satışları da yüzde 1,1 artarken, giyim mağazalarındaki satışlar değişiklik göstermedi.