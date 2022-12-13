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    Ekimde cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi

    Merkez Bankası, ekim ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.
    • 13.12.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:07
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    Ekimde cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 359 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 8 milyar 643 milyon dolar fazla oluştu.

    Ocak-ekimde cari işlemler açığı 38,1 milyar dolar

    Bunun sonucunda, ocak-ekim döneminde cari işlemler açığı 38 milyar 176 milyon dolar oldu.

    12 aylık cari işlemler açığı 43,4 milyar dolar

    Son 12 aylık cari işlemler açığı da 43 milyar 454 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

    Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5,1 milyar 184 dolar

    Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ekimde 6 milyar 463 milyon dolar olurken, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 702 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 184 milyon dolar oldu.

    dolar

    Bankaların varlıkları arttı

    Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ekimde 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 935 milyon dolar, Türk Lirası cinsinden de 483 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 418 milyon dolar arttı.

    AA'nın haberine göre, resmi rezervler ekimde net 5 milyar 59 milyon dolar arttı.


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