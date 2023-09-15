Ekimde emeklilere zam yolda! En düşük emekli maaşı beklentisi: 10 bin lira Memur maaşlarına sadece yüzde 25 zam yapılmasının ardından Meclis'in açılmasıyla beraber ekim ayında emekli aylıklarına zam yapılması bekleniyor.

İHA

2023'ün ikinci yarısında asgari ücretin 11 bin 400 lira olması ve en düşük memur maaşının 22 bin lirayı geçmesi üzerine gözler, emekli aylığı zamlarına çevrildi.

Emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 25’lik zammın da 7 bin 500 liranın altında emekli aylığı olanlara yansımamasının ardından birçok emeklinin ek zam beklentisi başladı.

Bu konuda yapılan açıklamalarda tarih ve rakamlar belirsizliğini korusa da uzmanlar, eldeki verilere göre tahminlerini yürütmeye başladı.

Buna göre, emekli maaşlarına yapılması planlanan zam için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılacağı tarihe çevrildi.

Piyasalarda, ekim ayında çalışmaların tamamlanması ve kasım ayında ise ek zamların gerçekleşmesi beklentisi hakim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız

Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle alakalı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, şu sözleri sarf etti:

Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.

Bakan Işıkhan: Emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaya başladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeyle ilgili çalışmaya başladıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarını aldıklarını ve çalışmaya başladıklarını belirterek, şu açıklamada bulundu:

Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum.

"Maaşlar belirlenirken enflasyon farkları baz alınacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu süreç içerisinde maaşlar belirlenirken enflasyon farklarının baz alınacağı konusunda bir açıklama gerçekleştirdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş: 7 bin 500 liralık taban maaşların artması söz konusu

Öte yandan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş da ekim ayında emekli taban ücretine seyyanen zam gelebileceğinin altını çizerek şöyle konuştu:

Ekim ayında zam yapılması halinde bu zammın sadece kök ücreti 7 bin 500 liranın altında olan emekliler için söz konusu olacak. Dolayısıyla 7 bin 500 liranın üstünde maaş alan emeklilere zam yapılmayacağı beklentileri de arttı. Şunu söyleyebiliriz ki 1 Ekim’de TBMM açıldığı zaman, Meclis'e gelecek olan torba yasada 7 bin 500 liralık taban maaşların artması söz konusu olacaktır.

“En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması bekleniyor”

Karakaş, haziran ayına bakıldığında asgari ücretin 8 bin 500, en düşük emekli maaşının ise 7 bin 500 lira olduğunu ve en düşük emekli maaşının asgari ücretin yüzde 88’ine denk geldiğini vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:

Buradan hareketle şu anda asgari ücretin 11 bin 400 olduğunu ele aldığımızda en düşük emekli maaşının 10 bin lira civarında olması gerektiğini söyleyebiliriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)