Ekimde fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünlerin listesi

Ekimde fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünlerin listesi

TÜİK, bugün ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon sepetinde değerlendirilen bazı ürünlerin fiyatı artarken bazılarınınki ise azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,54 artışla yıllık enflasyon 85,51 olurken aynı zamanda aylık olarak en fazla artan ve en çok düşen ürünler de belli oldu.

Ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 26,23 ile sebzede

Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 26,23 ile sebzede (patates ve bazı yumrulu bitkiler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,42 ile evcil hayvanlar ve bununla ilgili diğer ürünlerde görüldü.

Sebze hariç en fazla artış yüzde 12,27 ile makarnada yaşandı

TÜİK verilerine göre, geçen ay sebze (patates ve bazı yumrulu bitkiler hariç) giderlerindeki artışı yüzde 12,72 ile makarna çeşitleri, yüzde 12,38 ile kadın giyim, yüzde 11,79 ile kırtasiye ve çizim malzemelerindeki artış izledi.



Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,62 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 9,40 ile erkek giyim, yüzde 9,11 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, yüzde 7,17 ile su (şebeke suyu), yüzde 6,03 ile evle ilgili temizlik malzemeleri, yüzde 5,40 ile peynir yer aldı.





Ekimde fiyatı düşenler

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,42 ile evcil hayvanlar ve bununla ilgili diğer ürünlerde gerçekleşti. Bunu yüzde 4,21 ile kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler, yüzde 2,90 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 2,58 ile paket turlar, yüzde 2,34 ile margarin ve yüzde 2,28 ile taze balık ve deniz ürünleri takip etti.



Ekimde fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 1,69 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 0,35 ile mutfak mobilyaları, yüzde 0,05 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,31 ile yatak odası mobilyaları sıralandı.





Aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler



TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:



Sebze (patates ve bazı yumrulu bitkiler hariç) yüzde 26,23

Makarna çeşitleri yüzde 12,72

Kadın giyim yüzde 12,38

Kırtasiye ve çizim malzemeleri yüzde 11,79

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 9,62

Erkek giyim yüzde 9,40

Çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi yüzde 9,11

Su (şebeke suyu) yüzde 7,17

Ev ile ilgili temizlik malzemeleri yüzde 6,03

Peynir yüzde 5,40





Ekimde fiyatı az artan ürünler

Ekimde fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

