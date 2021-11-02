Ekimde ihracatını en fazla artıran sektör: Gemi ve yat

İhracattaki payını her ay daha çok artırdığı gözlemlenen gemi ve yat sektörü, koronavirüs salgını sürecinde etkisini artırmayı başardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ekim 2020'de 74 ülkeye gemi ve yat ihraç eden yüzde 399 artışla 208 milyon 205 bin dolara yükseldi.

TOPLAM İHRACAT İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 1,1

Gemi ve yat, geçen ay dış satımını en çok artıran sektör olurken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

İHRACATIN YÜZDE 43'Ü YALOVA'DAN

Geçen ay Türkiye'nin 19 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 145 milyon 739 bin dolarını Yalova yaptı. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 43'üne denk geldi.

Yalova'nın ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 47 milyon 17 bin dolarla İstanbul ve 10 milyon 669 bin dolarla Bursa oldu.

EN FAZLA İHRACAT RUSYA, NORVEÇ VE MALTA'YA

Gemi ve yat sektörü, geçen ay 74 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu olarak kayıtlara geçti.

101 milyon 559 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Rusya'yı, 74 milyon 770 bin dolarla Norveç, 17 milyon dolarla Malta, 4 milyon 767 bin dolarla Marşal Adaları ve 1 milyon 618 bin dolarla ABD takip etti.

MİKTAR BAZINDA İHRACAT ARTIŞI RUSYA'DA

Miktar bazında en fazla ihracat artışı da 88 milyon 559 bin dolarla yine Rusya Federasyonu'nda kaydedildi.

GEMİ VE FERİBOT İHRACATI AĞIRLIKLI

Sektörün alt kalemlerine bakıldığında, geçen ay sektörün ihracatına en büyük katkıyı 147 milyon 224 bin 933 dolarla gemi ihracatı yaparken, bunu 23 milyon 197 bin 261 dolarla feribot ihracatı takip etti.

Ekim ayında 17 milyon dolarlık deniz tankeri ihracatı, 14 milyon 110 bin 724 dolarlık yat, tekne ve bot ihracatı, 5 milyon 93 bin 520 dolarlık gemi yan sanayi ve 1 milyon 578 bin 593 dolarlık da bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları ihracatı yapıldı.