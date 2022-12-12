Ekimde işsizlik oranı yüzde 10,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı işsizlik oranını açıkladı. İşsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ait işsizlik verisini aktardı.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 0,1 artış gösterdi

İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,3 olarak tahmin edildi.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5 olarak belirlendi

İşgücü 2022 yılı Ekim ayınd, bir önceki aya göre 287 bin kişi artarak 34 milyon 734 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,9 oldu



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 21,9 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda ise yüzde 28,6 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,3 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.