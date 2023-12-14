Ekimde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 975 milyon ABD doları azalarak 157,8 milyar ABD doları oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye'nin ekim ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu açıkladı.

Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 975 milyon ABD doları azalarak 157,8 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,6 milyar ABD doları azalarak 149,1 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 586 milyon ABD doları artarak 8,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,6 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 213 milyon ABD doları artışla 14,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 163 milyon ABD doları azaldı, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 521 milyon ABD doları azalarak 9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcugeriledi

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 245 milyon ABD doları azalışla 4,8 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 489 milyon ABD doları artışla 1,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları artarak 104,8 milyar ABD doları oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 288 milyon ABD doları artarak 7,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında borçcun çoğu dolar cinsinden

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 149,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,3'ünün ABD doları, yüzde 35,6’sının euro, yüzde 2,2’sinin Türk Lirası ve yüzde 2,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,2’sinin ABD doları, yüzde 32,4’ünün euro, yüzde 21,1’inin Türk Lirası ve yüzde 6,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, ekim sonu itibarıyla, 149,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 36,2’sini finansal kuruluşların, yüzde 63,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 26,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 47,1 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)