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    Ekimde sanayi üretimi beklentisi yüzde 8,26 artması yönünde

    Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,26 artmasını bekliyor.
    • AA
    • 09.12.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 16:51
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    Ekimde sanayi üretimi beklentisi yüzde 8,26 artması yönünde

    AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Aralık Pazartesi günü açıklanacak Ekim 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Arındırılmış sanayi üretimi endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 8,9 artarken, aylık bazda yüzde 1,5 azalmıştı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 8,82 yükselmişti.

    EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ YÜZDE 6,8-9,5 ARTIŞ DOĞRULTUSUNDA

    Buna göre, ekonomistlerin ekim ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,26 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 6,8 ila yüzde 9,5 artış aralığında yer aldı.

    Ekonomistler, ekim döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,71 artacağını öngörüyor.

    Ekimde sanayi üretimi beklentisi yüzde 8,26 artması yönünde #1

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