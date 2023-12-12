Ekimde Türkiye'ye 1,2 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi YASED, ekimde Türkiye'ye 1 milyar 188 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleştiğini bildirdi. Türkiye'ye ekim ayında en fazla yatırım Fransa'dan gerçekleştirildi.

AA

Türkiye'nin ekonomi programlarında uluslararası yatırım çekmek önemseniyor. Yatırımın artırılması için prosedürlerin sadeleştirilmesinden çeşitli teşviklere kadar politikalar üretiliyor.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), ekimde Türkiye'ye 1 milyar 188 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleştiğini bildirdi.

YASED, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayınladı.

Söz konusu tutar, nisan ayından sonra 2023 yılındaki en yüksek giriş olarak kayıtlara geçti.

Yılın 10 ayında Türkiye'ye giren uluslararası doğrudan yatırım tutarı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 31 azalarak 7,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yatırımın 223 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışından

Ekimdeki UDY girişinin 664 milyon dolarını yatırım sermayesi girişleri, 223 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 345 milyon dolarını borçlanma araçları oluşturdu. Yatırım tasfiyeleri 44 milyon dolar değerinde aşağı yönde etki etti.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörleri öne çıktı

Ekimde gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri, toplamda 664 milyon dolarlık bir hacme sahip olurken, sektörel kompozisyonda 182 milyon dolarlık yatırım (yüzde 27'lik pay) ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı öne çıktı. "Ulaştırma ve depolama", "inşaat" ile "toptan ve perakende ticaret" yüzde 14'şerlik payla en çok yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler oldu.

Fransa, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri

Ekimde en çok uluslararası doğrudan yatırım Fransa, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

Ekim 2023'te Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yüzde 69'luk payla Türkiye'ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin en büyük kaynağı olmaya devam etti.

Türkiye'ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin ilk 5 kaynağı arasında Fransa toplamın yüzde 25'ini oluştururken, onu yüzde 21 ile Hollanda, yüzde 16 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzde 15 ile Almanya ve yüzde 9 ile Birleşik Krallık izledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)