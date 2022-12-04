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Bursa'da ekiplerden fahiş fiyat denetimi

Bursa'da ekiplerden fahiş fiyat denetimi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde belediye ekipleri ilçe genelindeki marketlerde vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için denetim yapıyor.