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Bursa'da ekiplerden fahiş fiyat denetimi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde belediye ekipleri ilçe genelindeki marketlerde vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için denetim yapıyor.
- 04.12.2022 - 16:12
- Güncelleme : 04.12.2022 - 16:17
Yıldırım Belediyesi, ilçe genelindeki marketlerde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Gıda ve temel tüketim ürünlerinin satıldığı marketlere yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan zabıta ekipleri, güncel fiyatları da kayıt altına alıyor.
Reyon ve kasa fiyatları karşılaştırılıyor
Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyondaki etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılarak, fiyatların da haksız artışa giden marketler hakkında ise "Tüketici Kanunu" gereği yasal işlem başlatılıyor.
İHA'nın haberine göre, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapılan denetimlerinin amacının haksız kazancı engellemek olduğunu belirtiyor.