Ekonomi dünyası, gelecek üç aya daha iyimser bakıyor

Ekonomi dünyası, gelecek üç aya daha iyimser bakıyor

Avrupa CFO Anketi'ne göre Türkiye'den ve Avrupa'dan katılan mali işler direktörlerinin hemen hemen yarısı, gelecek üç aya daha umutlu yaklaşıyor.

Araştırma şirketi Deloitte'un 12. "Avrupa CFO Anketi Sonbahar 2020"ye göre, Türkiye ve Avrupa'daki Mali İşler Direktörlerinin (CFO) yarısına yakınının, gelecek üç aya daha umutlu baktığı belirlendi.

Aynı araştırmaya göre, Türkiye'deki CFO'ların yüzde 67'si şirket gelirlerinde, yüzde 55'i faaliyet karında gelecek bir yıl içerisinde artış yaşanacağını tahmin ediyor.

ANKETE 1.758 CFO KATILDI

Deloitte'un 18 farklı ülkede yer alan firmaları tarafından toplanan verilerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bu çalışma, Türkiye'den 63, toplamda 1.758 CFO'nun görüşlerini içeriyor.

Tüm dünyanın etkilendiği koronavirüs salgını, küçük büyük tüm şirketleri ekonomik açıdan oldukça zor durumda bıraktı. Buna rağmen Türkiye'de CFO'lar, hazirandan bu yana yaşanan değişimleri göz önünde bulundurduklarında finansal gelecekleri ile ilgili daha iyimser bir tablo çizdi.

YATIRIMLARIN AZALACAĞINI SAVUNAN BİR KESİM VAR

Anketin sunduğu diğer bir gösterge olan şirketlerin risk iştahında ise Türkiye'den katılım gösteren CFO'ların yüzde 43'ü, Avrupa'daki CFO'ların yüzde 37'si yatırımlarını azaltacağını tahmin ediyor.

İNŞAAT VE HİZMET SEKTÖRLERİ İÇİN GÖRÜŞ FARKLI

Sonuçlar sektör düzeyinde incelendiğinde ise CFO'ların iyileşme konusunda en olumsuz olduğu sektörler inşaat ve profesyonel hizmetler olarak görülüyor. Sektör katılımcıları en erken 2021'in ikinci yarısında kriz öncesi seviyeye dönmeyi bekliyor. Ankete göre perakende, finansal hizmetler ve endüstriyel ürünler ve hizmetler sektörleri de ağırlıklı olarak iyileşme için gözlerini 2021'in sonrasına dikmiş durumda bulunuyor.

STRATEJİLER ÖNCE "MALİYET" DİYOR

Türkiye'deki CFO'lar kur dalgalanmaları, ekonomik görünüm/büyüme, jeopolitik riskler ve iç/dış talebin azalması gibi riskleri göz önünde bulundurduklarında defansif bir strateji belirlemenin daha faydalı olacağını düşünüyor. Bu sebeple şirket stratejilerini belirlerken ilk sırada ekonomik kaygılar nedeniyle maliyetlerin kontrolü ve azaltılması geliyor.

Araştırmaya Avrupa'dan katılan CFO'lar için de ekonomik kaygılar sebebiyle maliyet azaltımı ve nakit akışının artırılması stratejilerin belirlenmesinde önemli rol oynarken, dijitalleşmenin de stratejilerinde kilit bir faktör olduğu ortaya çıkıyor.