Ekonomi dünyası, Togg'u dijital gelecek açısından dönüm noktası olarak görüyor

Togg ile ilgili açıklanan bilgilere karşı ekonominin katmanlarından olan sivil toplum örgütleri de düşüncelerini paylaşıyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı." ifadesini kullandı.
"Yeni nesil araç geliştirme yarışında sembol bir proje olarak yeni markalara ilham ve enerji verecek"
Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişlerin başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunarak şunları kaydetti:
Doğuştan elektrikli Togg T10X için ön sipariş başladı. Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı. Akıllı cihaz, yeni nesil araç geliştirme yarışında sembol bir proje olarak yeni markalara ilham ve enerji verecek. Katkı sağlayanları kutluyorum.