Ekonomi dünyası, Togg'u dijital gelecek açısından dönüm noktası olarak görüyor Togg'un satış fiyatını açıklaması ve yapılanmasına dair bilgileri paylaşması ile birlikte milli aracın trafiğe çıkacağı günler yaklaştı.

Togg ile ilgili açıklanan bilgilere karşı ekonominin katmanlarından olan sivil toplum örgütleri de düşüncelerini paylaşıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı." ifadesini kullandı.

"Yeni nesil araç geliştirme yarışında sembol bir proje olarak yeni markalara ilham ve enerji verecek"

Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişlerin başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunarak şunları kaydetti: