Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomideki son durumu ele aldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı. Toplantıda ağırlıklı olarak, 2023-2025 Orta Vadeli Programı hazırlık süreci ele alındı.

Ekonomideki sorunların masaya yatırıldığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra iç ve dış finansman tarafındaki son durum ele alındı.

2023-2025 Orta Vadeli Programı hazırlık süreci konuşuldu

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun (EKK) son toplantısında, önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılması beklenen Orta Vadeli Programın (2023-2025) hazırlık süreci kapsamındaki çalışmaların üzerinde durulduğu bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu tam kadro toplantı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Yurt içinde gıda ve enerji arz güvenliğinin artırılması hedeflenecek

AA'nın haberine göre, toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra iç ve dış finansman tarafındaki son durum, üç yıllık Orta Vadeli Programın (2023-2025) hazırlık süreci ile ilgili temel hususlar ve son dönemde küresel ölçekte gıda ve enerji sektöründe yaşanan gelişmeler de dikkate alınmak suretiyle, yurt içinde gıda ve enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların ele alındı.

Türkiye'nin enerji sektörü görünümü değerlendirildi

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Ham petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki son dönem seyir de dahil olmak üzere küresel düzeydeki gelişmelerin dikkate alınarak Türkiye'nin enerji sektörü görünümünün ve gelecek dönem potansiyel eğilimlerinin değerlendirildiği belirtildi.





Destekleyici adımlar görüşüldü



Daha önce gerçekleştirilen EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçlarının gözden geçirildiği ve bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımların görüşüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Teknoloji ve Ar-Ge Faaliyetleri Alanında İşbirliği ve Veri Paylaşımına İlişkin Protokol imzalandı

"Son olarak, nitelikli insan kaynağını ve yatırımları ülkemize çekecek çalışmalara temel oluşturacak 'Teknoloji ve Ar-Ge Faaliyetleri Alanında İşbirliği ve Veri Paylaşımına İlişkin Protokol' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmıştır."