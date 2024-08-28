Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor Bugün gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında 2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program görüşüldü.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına başkanlık etti.

Bugün gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında 2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) konuşuldu.

EKK, 2024 yılı yedinci toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

"OVP’NİN OLUMLU SONUÇLARI ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR"

Açıklamada, "OVP’nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır. Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir." mesajı verildi.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU'NUN GÜNDEMİ OVP OLDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda eylül ayının ilk haftası açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'a ilişkin çalışmalar ele alındı.

Gelecek 3 yıla ilişkin enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari denge hedeflerinin değerlendirildi.

Yapısal reformlara ilişkin veriler gözden geçirilecek. Ekonomi programına yönelik değerlendirmeler de masada oldu.

EKK AÇIKLAMA YAPTI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından toplantı sonunda yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasından bu yana geçen bir yıllık süre zarfında elde edilen kazanımlar değerlendirilmiştir. Uzun bir süredir hazırlıkları devam eden ve önümüzdeki hafta açıklanması planlanan 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP'ye ilişkin hazırlık çalışmalarımız katılımcı bir anlayış ve ekip ruhu içinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de devam etmiştir.

"OVP ÇALIŞMALARI KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALINDI"

OVP hazırlık sürecinde özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları, akademi dünyası dahil ilgili paydaşlarla görüşülmüş; ayrıca bakanlıklarımız da kendi alanlarında ilgili kuruluşlarla istişarelerde bulunmuştur. Bugün yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında son aşamaya gelen OVP çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

"DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Uyguladığımız OVP'nin olumlu sonuçları pek çok alanda alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda; bu yıl haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir. İhracat ve turizm gelirimiz artmakta, cari işlemler açığı öngörülenden çok daha hızlı şekilde düşmektedir. İstihdamımız artmaya devam ederken, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyretmektedir.

"MAKROFİNANSAL İSTİKRARIMIZ GÜÇLENMEKTEDİR"

İyileşen uluslararası rezervler ve düşen kredi risk primi ile beraber makrofinansal istikrarımız güçlenmektedir. Yüksek miktardaki deprem harcamalarına rağmen, bütçe açığı öngörülenden daha düşük seviyede gerçekleşmektedir. Programımızın oluşturduğu güven ortamı ile beraber, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımı sürmektedir.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)