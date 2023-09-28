Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında öncelikle yatırım taahhütlü avans kredilerini konuşmak gündemiyle bir araya geldi.

AA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Toplantıda konuşulacak konuların başında, finans teması çerçevesinde yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK) başta geliyor.

Toplantı gündemi

Yatırımların finansmanı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarında son durum, katılım finans çerçeve kanunu çalışmaları ile Aile ve Gençlik Bankası da değerlendirilecek konular arasında.

Toplantıya katılanlar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)