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    Ekonomi reform paketi hazır

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği "ekonomi reform paketi" çalışmaları tamamlandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 14:36
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    Ekonomi reform paketi hazır

    Bugün İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayının ikinci haftasında ise ekonomi reform paketinin detaylarını açıklayacak.

    ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK

    Tahkim şartının teşvikinden, yatırımcılar için vergilerin düzenlemesine kadar önemli adımlar atılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrı yaptığı yatırımcılara da güvence verilecek.

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da "2021 yılı reformlar yılı olacak" diyerek reform paketinin çok iyi hazırlandığına vurgu yaptı.

    ekonomi reform

     

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