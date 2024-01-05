Ekonomi yönetimi otomotiv ihracatını değerlendirdi! Birlikte başaracağız mesajı verildi Ekonomi yönetiminden önemli isimler bir araya gelerek, 2023'teki otomotiv sektörünün ihracatı hakkında görüş alışverişi yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen Türkiye ekonomi yönetimi, birbirini etkileyen konularda tedbir almak ve hedef belirlemek için bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelerek yaptıkları toplantı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.

Bakan Kacır, paylaşımında otomotiv sektöründe ihracatın 2023 yılında yüzde 13 artarak 35 milyar dolar olduğunu duyurdu.

"Birlikte başaracağız"

Bakan Kacır, paylaşımında şu bilgileri aktardı:

Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanımız Sn. Ömer Bolat ile bakanlığımızda sektöre ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Birlikte başaracağız.

"Yeni nesil otomobillerin Türkiye’de üretmesini destekliyoruz"