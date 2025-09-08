Ekonomi yönetiminden enflasyon mesajı: Tek hanelerde göreceğiz

Ekonomi yönetimi yoğun mesaisini sürdürüyor...

Her geçen ay açıklanan verilerle birlikte ekonomi rayına otururken, mücadele kesintisiz sürüyor.

EKONOMİNİN YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ın sunumunu gerçekleştirdi.

"ENFLASYON TEK HANELERE İNECEK"

Sunumunda enflasyon verilerine ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğini söyledi.

"KALICI İSTİKRARI HEDEFLEMEKTEYİZ"

Enflasyon rakamlarına ilişkin olarak Yılmaz, "2024 yılında yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun, 2025 yılında yüzde 28,5’e, 2026’da yüzde 16’ya, 2027’de yüzde 9’a ve 2028 yılında ise yüzde 8 seviyesine gerileyerek, Program dönemi sonunda tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesini hedeflemekteyiz." dedi.

"TÜKİYE EKONOMİSİ DENGELİ GÖRÜNÜMÜNÜ KORUMAKTADIR"

Cevdet Yılmaz, enflasyona ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Programımızın ana odağında yer alan enflasyonla mücadele kapsamında, geçiş sürecinin ardından, Haziran 2024’ten itibaren kesintisiz bir dezenflasyon sürecine girilmiştir. Bu dönemde olumsuz dışsal koşullar ve konjonktürel gelişmelere rağmen dezenflasyon süreci kararlılıkla sürdürülmüş, enflasyon oranı toplamda 42,5 puanlık önemli bir gerileme kaydetmiştir. Enflasyondaki bu önemli gerileme, uyguladığımız sıkı para ve maliye politikalarının etkisini açıkça göstermektedir. Dünya genelinde enflasyonla mücadele politikalarının devamı ve parasal gevşeme döngüsünün ötelenmesiyle görece sıkı seyreden finansal koşullar, zayıf seyreden dış talep ve artan jeopolitik gerilimler gibi pek çok olumsuz gelişmeye rağmen Türkiye ekonomisi dayanıklı ve dengeli görünümünü korumaktadır.

"ENFLASYONUN 2026’DA YÜZDE 16’YA GERİLEMESİ BEKLENİYOR"

Programın ilk yılından itibaren sıkı para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kalıcı şekilde düşürürken, büyümeden de taviz vermeyen bir yol haritası çiziyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyonu kalıcı tek haneli seviyelerine düşürürken büyüme potansiyelimizi de dönüşüm adımlarıyla kademeli bir şekilde yukarıya taşıyacağız. 2024 yılında yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun, 2025 yılında yüzde 28,5’e, 2026’da yüzde 16’ya, 2027’de yüzde 9’a ve 2028 yılında ise yüzde 8 seviyesine gerileyerek, Program dönemi sonunda tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesini hedeflemekteyiz.

"KARARLI DURUŞUMUZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEKTİR"