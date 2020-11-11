Ekonomide 50 milyon lira bütçeli 3 mali destek programı devreye giriyor

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 2020 yılı için toplam 50 milyon lira bütçeye sahip olan 3 mali destek programı ilan ederek detaylarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2020 Yılı Mali Destek Programlarını ilan etti.

"Yenilik ve Verimlilik”, “Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi” ve "Kırsalda Ekonomik Kalkınma" alanlarında toplam 50 milyon lira hibe verilecek olan proje teklif çağrısı için projelerin son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak belirlendi.

“YENİLİK VE VERİMLİLİK” PROGRAMI

15 milyon lira bütçeye sahip “Yenilik ve Verimlilik” programı ile Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden oluşan bölgede üretim ve hizmet süreçleri iyileştirilecek, yenilik ve verimlilik uygulamalarını artıracak projeler desteklenecek.

“SANAYİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ” PROGRAMI

27 milyon lira bütçe ayrılan “Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi” programında, bölgedeki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) altyapı eksikliklerinin giderilmesiyle sanayi bölgelerinde yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.

"KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA” PROGRAMI

Bütçesi 8 milyon lira olarak belirlenen “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” programında ise bölgedeki kırsal alanlarda tarım ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması amaçlanıyor.