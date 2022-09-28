Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, dünyada ve Türkiye’de içinden geçilen ekonomik iklim sonucunda ekonomide alınacak tedbirleri sıralandırdı.

Döviz kuruna baskı yapan unsurları ortadan kaldırmanın ana amaç olduğu konusunda fikirlerini paylaşan Ekonomist, Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, alınacak ekonomik tedbirleri Ensonhaber için sıraladı.

Ekonomide alınacak tedbirler

Demirbaş'ın, son dönemde dünyada ve Türkiye’de ekonomide yaşananların ışığında sıraladığı öneriler şöyle:

Olması gereken faiz ve olması gereken kur politikası güdülerek realiteden uzaklaşılmamalı.

Paranın dolaylı yollarda maliyeti arttırılmamalı, 2022 Eylül-2023 Mart dönemin de karşılaşabileceğimiz likidite krizine kendimizi hazırlamalıyız.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası kararlarından sonra gerçekleşebilecek düşen hammadde fiyatlarından yararlanmalıyız.

Sanayicimizi korumalı, sanayicimizin üretim maliyetini yükselten enerji zamlarından uzak durulmalıyız.

Tahvil ve finans piyasası ile hızlıca barışarak 3 ay içerisinde bulabildiğimiz kadar fon bulunmalıyız.

Uzun vadeli opsiyon sözleşmeleri yapılmalıyız.

Savunma sanayi ve tarım öncelikli sektör olarak ulusal güvenlik amacıyla desteklenmeli.

Bu sektörlerin yanı sıra kimya sektörü, demir çelik sektörü, demiryolu ulaşım hattı ve lojistik bölgeler ile sürekli ve kesintili (rüzgar ve güneş) enerji sektörü desteklenmeli.

Ekonomide dikkat edilecek konu başlıkları

Demirtaş'a göre, enflasyonun hızlı yükselişini durdurmak, döviz kuruna baskı yapan unsurlar; Dolar/TL’nin seyri, negatif reel faiz (negatif reel kayıp), dış ticaret dengesizliği ve ödemeler bilançosuna olumsuz etkisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ile Avrupa Birliği Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Merkez Bankası yönetiminin statik tavrı, düşük faiz oranı ile iç piyasadaki dolarizasyon algısı önemli konular arasında.