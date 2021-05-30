Ekonomide gözler büyüme, enflasyon ve ihracat rakamlarında

Ekonomi dünyasında gözler gelecek hafta art arda açıklanacak büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarında olacak.

Gelecek haftadan itibaren ekonomide veri gündemi daha da hareketlenecek.

31 MAYIS PAZARTESİ: BÜYÜME RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Mayıs Pazartesi günü bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak.

BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 6,4

Türkiye ekonomisi geçen yıl koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 1,8, son çeyrekte de yüzde 5,9 büyümüştü. Ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini bekliyor.

2 HAZİRAN ÇARŞAMBA: İHRACAT RAKAMLARI

Ticaret Bakanlığı tarafından 2 Haziran Çarşamba günü mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. Verilerin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından duyurulması bekleniyor. Nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı ve tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirilmişti.

3 HAZİRAN PERŞEMBE: ENFLASYON

TÜİK, 3 Haziran Perşembe günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 artmıştı.

10 HAZİRAN PERŞEMBE: İŞSİZLİK RAKAMLARI

TÜİK, nisana ilişkin iş gücü istatistiklerini 10 Haziran Perşembe günü duyuracak.

İşsizlik oranı martta, 0,1 puanlık azalışla yüzde 13,1, ocak-mart döneminde ise 0,1 puanlık artışla yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

18 HAZİRAN CUMA: PPK TOPLANTISI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu. Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 14 Haziran'da açıklayacak.