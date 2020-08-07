Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin tırmanışta olduğunu ancak ısrarla görmeyenlerin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomideki durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu VİDEO

"TÜRKİYE TIRMANIŞTA"

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların sorulması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye tırmanışta, bunu görmek istemeyenler var. Belgelerle konuşuyorum. Sadece açılan şirket sayıları 30 bin 842 ilen 2017'de 85 bin 263 adet şirket açılmış. Devamlı bir artış içerisinde. İstihdam 19.6 milyon kişiydi, şu anda 28 milyon 80 bin istihdam var." dedi.

"TIRMANIŞIMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun 23,5 milyar dolarken sıfırlandığını hatırlatan Erdoğan, "Tabi bazı sıkıntılar yok değil. İhracat 36 milyar dolardı, şu anda 180 milyar dolar. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Ama gözü olup görmeyenler hala bu gerçekleri yansıtmaya çalışıyorlar. Biz tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, ettireceğiz. " ifadelerini kullandı.