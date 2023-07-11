Ekonomideki olumlu gelişmeler kredi risk puanını düşürdü Türkiye'nin risk primi, enflasyonun azalacağına yapılan vurgu ve dünkü Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinin ardından 466 baz puana geriledi.

AA Yurt dışından ülkeye girecek krediyi verirken ele alınan kredi risk priminin (CDS) düşmesi, ekonomiye olumlu yansıyacak. Mayısta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu tutumuyla kredi risk primi düşüş eğilimine girmişti. Dünkü Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinin ardından CDS puanı düşüşü derinleşti. 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 466 baz puana düşerek 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Üçlü görüşmenin ardından verilen mesajlar etkili oldu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.