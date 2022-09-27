Ekonomik Dönüşüm Zirvesi Türkiye'de gerçekleştiriliyor

Perşembe günü İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"ne konusunda ün kazanmış akademisyenler katılacak.

Türkiye, önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi", perşembe günü dünyanın önde gelen ekonomistlerini İstanbul'da bir araya getirecek.

Yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatların konuşulacağı zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanı sıra 12 ülkeden akademisyenler, yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlara ve gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Açılış konuşmasını Nureddin Nebati yapacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü yapılacak zirve, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

Yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlar konuşulacak

Zirvede, yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlar başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alınacak.

Zirve kapsamında, dünyanın önde gelen ekonomistleri "Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler" ana teması etrafında yeni ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlara ilişkin değerlendirmede bulunacak.

12 ülkeden akademisyen Türkiye'de buluşacak

Zirve için 12 ülkeden akademisyenler Türkiye'ye gelecek. Aralarında Prof. Dr. Charles Yuji Harioka, Prof. Dr. David B. Audretsch, Prof. Dr. Cheng Hsiao, Prof. Dr. Jonathan A. Batten, Prof. Dr. Douglas Cumming'in de bulunduğu dünyaca tanınan ekonomistler son dönemdeki iktisadi gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Zirve, "www.ekonomikdonusum.org" internet sitesi ve YouTube kanalı ile "@ekonomikdonusum" Instagram, Twitter ve Linkedin hesaplarından da takip edilebilecek.

Paneller ve ekonomistler

"Pandemi sonrası dönemde iktisat politikalarında yeni eğilimler" panelinin moderatörü, her yıl en seçkin genç Japon iktisatçıya verilen 7'nci Japon Ekonomi Birliği-Nakahara Ödülü'nün sahibi Horioka olacak.

Günün ikinci paneli, "Gelişmekte olan ülkeler için yatırım-üretim-ihracat modelinin önemi" adıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda Indiana Üniversitesi'nde "Ordinaryüs Profesör" unvanına ve Ekonomik Kalkınma Kürsüsüne sahip Audretsch yer alacak. Audretsch, araştırmalarında, girişimcilik, hükümet politikası, yenilikçilik, ekonomik kalkınma ve küresel rekabet gücü arasındaki bağlantılara odaklanıyor.

"Yeni dönemde altyapı yatırımlarının artan önemi" başlığıyla yapılacak üçüncü panelin konuşmacıları arasında Hsiao da bulunuyor. Prof. Dr. Cheng Hsiao'nun araştırmaları, kamu hizmeti talep analizine, politika etkilerinin ölçülmesine, Çin'in finansal reformu ve altyapı yatırımlarına odaklanan teorik ve uygulamalı ekonometriyi içeriyor.

"Yeni dönemde büyümeyi destekleyici finansal mimarinin önemi" başlıklı günün son panelinin konuşmacıları arasında ise Batten ve Cumming yer alacak.