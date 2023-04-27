Ekonomik güven endeksi 102,2 oldu Ekonomik güven endeksi mart ayında 98,8 iken, nisan ayında yüzde 3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı. Böylelikle ekonomik güven bir buçuk yılın zirvesine çıktı.

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Ekonomik güven endeksi, ticari faaliyetlerinin kamuoyundaki yansıması olarak kabul görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 9,2 oranında artarak 87,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 118,1 değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azaldı

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 88,4 değerini aldı.

Güven endeksi 100'den büyük

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği simgeliyor.