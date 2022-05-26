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    Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu

    TÜİK, mayıs aya ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi nisan ayında 94,7 iken, mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi.
    • 26.05.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:17
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    Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi Nmayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine geldi. Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,1 arttı

    Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı.

    Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 107 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 81,6 değerini aldı.

    Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu #1


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