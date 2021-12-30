Ekonomik güven endeksi 97,6 oldu

Ekonomik güven endeksi 97,6 oldu

Ekonomik güven endeksi kasım ayında 99,3 iken, aralık ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 97,6 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksi ekonominin geldiği noktada sektörlerin ayrı ayrı değerlendirilmesinden elde ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre aralık ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 68,9 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde1,7 oranında azalarak 110,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 118,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 121,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 90 değerini aldı.