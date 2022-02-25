Euro
15.67
-1.10%
Dolar
13.98
-0.33%
Altın
854.31
-0.12%
Borsa
1934
4.44%
Bitcoin
546.610
6.34%
BTXN Coin
39.93
5.63%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Ekonomik güven endeksi 98,2 oldu

    TÜİK, ekonomik güven endeksinin ocak ayında 100,8 iken, şubat ayında yüzde 2,6 oranında azalarak 98,2 değerine gerilediğini açıkladı.
    • AA
    • 25.02.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekonomik güven endeksi 98,2 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı (TÜİK) ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 2,6 gerileyerek 98,2 değerine düştü.

    Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

    TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 2,8 AZALDI

    Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 71,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 109,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 118,7 değerini gördü.

    Ekonomik güven endeksi 98,2 oldu #1

    İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDESKİ YÜZDE 3,3 DÜŞTÜ

    Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,8 oranında azalarak 119,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 82,7 değerini aldı.

    Ekonomik güven endeksi 98,2 oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Aleksander Ceferin ile görüştü
    Futbol

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Aleksander Ceferin ile görüştü

    Bingöl'de muayene gecikti diye doktoru darbettiler
    Sağlık

    Bingöl'de muayene gecikti diye doktoru darbettiler

    Görüş Bildir