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- Ekonomik güven endeksi 98,2 oldu
Ekonomik güven endeksi 98,2 oldu
TÜİK, ekonomik güven endeksinin ocak ayında 100,8 iken, şubat ayında yüzde 2,6 oranında azalarak 98,2 değerine gerilediğini açıkladı.
- AA
- 25.02.2022 - 14:00
- Güncelleme : 25.02.2022 - 14:34
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı (TÜİK) ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 2,6 gerileyerek 98,2 değerine düştü.
Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 2,8 AZALDI
Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 71,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 109,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 118,7 değerini gördü.
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDESKİ YÜZDE 3,3 DÜŞTÜ
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,8 oranında azalarak 119,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 82,7 değerini aldı.