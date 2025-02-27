Ekonomik güven endeksi 99,2 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı ekonomik güven endeksi paylaştı.

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,7 iken, şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 99,2 değerini aldı.

Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 102,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini altı.

İNŞAAT GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

TÜİK verilerine göre, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 89,3 seviyesine geriledi.