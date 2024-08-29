Ekonomik güven endeksi ağustosta 93,1 oldu

Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.
Açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi ağustos ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 98,0 değerini aldı.
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİNDE ARTIŞ
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 oranında artarak 88,0 değerine ulaştı.
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