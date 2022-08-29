Petrol
99.89
0.89%
Euro
18.0769
-0.11%
Dolar
18.1861
0.12%
Altın
1.006
-0.93%
Borsa
3142
-0.13%
Bitcoin
365.416
-1.32%
BTXN Coin
4.36
-5.21%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Ekonomik güven endeksi ağustosta 94,3 oldu

    Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93,4 iken, ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 94,3 değerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekonomik güven endeksi ağustosta 94,3 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı güven endeksi verilerini yayınladı.

    Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olarak yayınlanıyor.

    Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,1 oranında arttı

    Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı.

    Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.

    Ekonomik güven endeksi ağustosta 94,3 oldu #1

    Ekonomik güven endeksi ağustosta 94,3 oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Çorum'da dünyaevine giren çiftin gelin arabası tır oldu
    Yaşam

    Çorum'da dünyaevine giren çiftin gelin arabası tır oldu

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Resmi Gazete 28 Ağustos 2022 Pazar| Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 28 Ağustos 2022 Pazar| Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir