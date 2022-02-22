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    Ekonomik güven endeksi azaldı

    TÜİK; Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayınladı.
    • AA
    • 22.02.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 11:13
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    Ekonomik güven endeksi azaldı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerine göre, Şubat 2022 Güven endeksi araştırma yapılan dört sektörde de geriledi.

    ŞUBAT AYINDA GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE  DÜŞTÜ

    Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.

    Ekonomik güven endeksi azaldı #1


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