Ekonomik güven endeksi azaldı

TÜİK; Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerine göre, Şubat 2022 Güven endeksi araştırma yapılan dört sektörde de geriledi.

ŞUBAT AYINDA GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.