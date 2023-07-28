Ekonomik güven endeksi temmuzda 99,3 oldu TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksine açıkladı. Açıklanan endekse göre araştırılan tüm sektörlerdeki güvende gerileme gözlendi.

ensonhaber.com Ekonomik güven endeksi haziran ayında 101,1 iken, temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 104,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,3 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azaldı Temmuzda perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 114,7 değerini aldı; inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 oranında azalarak 88,1 değerine geriledi. Endekslerin geldiği değerler: Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 5,9 düşerek 80,1'e geriledi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 104,9 olarak gerçekleşti. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 88,1 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 azalışla 117,3 olurken perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 2,6 gerilemeyle 114,7'ye düştü.