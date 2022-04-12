Ekonomik paketlerde temiz enerjinin payı sınırlı kaldı

Dünyanın havasının temizlenmesi için, daha öz emisyon ve karbon salınımı gerekiyor. Bunu sağlamak için de ekonomik desteğe ihtiyaç var. Ancak bu desteğin paketlerdeki payı henüz yetersiz.

Ülkelerin ekonomik toparlanma paketlerinde temiz enerjinin payının yüzde 4'te kalmasının bir nedeni de dünyanın şu anda önceliğini gıda ve enerjiye vermesi olarak tanımlanıyor.

18,2 trilyon doların yüzde 4'ü enerji harcamalarının

Hükümetlerin 18,2 trilyon doları bulan ekonomik toparlanma paketleri içinde temiz enerji harcamalarının payı sadece yüzde 4 oldu.

Ekonomik toparlanma paketlerinde temiz enerjinin payı yüzde 4'te kaldı

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Sürdürülebilir Toparlanma Takipçisi" güncel verilerine göre, hükümetlerin salgının etkilerine karşı ekonomilerini yeniden inşa etmek ve güçlendirmek için oluşturdukları toparlanma paketleri giderek büyüyor.

Temiz enerji harcamaları için 714 milyar dolar ayrıldı

Mevcut durumda 2020-2030 dönemini kapsayan ve 18,2 trilyon doları bulan ekonomik kalkınma paketlerinde temiz enerji harcamaları için 714 milyar dolar ayrıldı. Bu rakam Ekim 2021'de belirlenen 470 milyar dolara göre yüzde 52 artış gösterse de toplamda yüzde 4 seviyesinde kaldı.

Fosil yakıtlara bağımlı kalmak istenmiyor

AA'nın haberine göre öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle artan gıda, emtia ve enerji fiyatları hükümetleri uygun maliyetli enerji sağlamak ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için önlemler almaya itti. Hükümetler hane halkı ve iş dünyasına Kuzey Yarımküre'de 2021'de başlayan kış mevsiminden beri 270 milyar dolarlık acil destek sağladı.