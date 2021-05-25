Ekonomileri fosil yakıtlara bağımlı ülkelerin dönüşüm ihtiyacı

Ekonomileri büyük ölçüde fosil kaynaklara bağımlı üretici ülkelerin gelirlerinde, 2030’a kadar yüzde 75 seviyesinde düşüş yaşanacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) "2050'de Sıfır Emisyon: Küresel Enerji Sektörü için Yol Haritası" raporuna göre, küresel ısınmayı sınırlandırmak ve ülkelerin belirlediği sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için yeni petrol ve doğalgaz yatakları ile kömür santrali yatırımına ihtiyaç duyulmuyor.

Temiz enerji dönüşümü ve iklim kriziyle mücadele kapsamında bu yakıtlara olan talep ve yatırımlar azalırken, petrol ve doğalgaz üretimindeki daralmanın bu alanda üretici ülke ve şirketler üzerinde derin etkilerinin olacağı öngörülüyor.

FOSİL YAKITLARIN GELECEKTE DEĞERLERİ AZALACAK

Petrol fiyatlarının 2030’da varil başına ortalama 35 dolar, 2050’ye kadar ise 25 dolar olacağının tahmin edildiği senaryoda, doğalgazın fiyatı milyon BTU (İngiliz ısı birimi) başına bölgelere göre 1,9 ila 5,2 dolar ve kömürün fiyatının ton başına 20 ila 60 dolar arasında olacağı hesaplanıyor.

Dünya genelinde kömüre olan talebin 2050’de yüzde 90 azalarak toplam enerji talebinin yalnızca yüzde 1’ini oluşturması beklenirken, küresel doğalgaz talebinin yüzde 55 düşüşle yaklaşık 1 trilyon 750 milyar metreküpe, günlük petrol talebinin de yüzde 75’lik düşüşle 2020’deki yaklaşık 90 milyon varillik seviyesinden 24 milyon varile gerileyeceği tahmin ediliyor.

Dünyada hızlanan temiz enerji dönüşümüne bağlı olarak fosil yakıt talebinin ve bu alandaki yatırımların azalması neticesinde petrol ve gaz üretici ülkelerin gelirlerinde 2030’a kadar yüzde 75 seviyesinde düşüş yaşanacağı öngörülüyor.

ÜLKELERİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YILLIK GELİRLERİNDE AZALMA ÖNGÖRÜLÜYOR

Nijerya, Mozambik, İran, Irak, Kuveyt, Rusya, Umman, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela’nın aralarında bulunduğu petrol ve gaz üreticisi ülkelerin yıllık kişi başına düşen gelirinin bugünkü 1.800 dolar seviyesinden 2030’da 450 dolara kadar gerileme riski bulunuyor.

"GELİR KAYBI 20 YILDA 9 TRİLYON DOLARI BULABİLİR"

Londra merkezli düşünce kuruluşu Carbon Tracker’a göre, petrol üreticisi ülkelerin gelecek 20 yılda 9 trilyon dolara yakın gelir kaybı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Ekonomisinin yüzde 89’u petrol ve gaz gelirlerine bağlı olan Irak bu kapsamda en kırılgan ülkeler arasında ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 81 ile Ekvator Ginesi, yüzde 78 ile Güney Sudan, yüzde 72 ile Bahreyn ve Libya, yüzde 69 ile Suudi Arabistan takip ediyor.

Kuveyt ekonomisinin yüzde 67’si, Azerbaycan ekonomisinin yüzde 64’ü, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya’nın gelirlerinin sırasıyla yüzde 52 ve yüzde 45’i petrol ve doğal gaz gelirlerine bağımlı bulunuyor.

Rusya ekonomisinin yüzde 23’ünü ise söz konusu sektörler oluşturuyor.

"DEVLET BÜTÇESİYLE YAPILAN PETROL VE GAZ HARCAMALARI, SAĞLIK HARCAMALARINDAN FAZLA"

New York merkezli Doğal Kaynak Yönetim Enstitüsü'nün verilerine göre, petrol fiyatlarının düşük seyretmesi ve enerji dönüşümüyle fosil yakıtlara olan talebin giderek azalmasına bağlı olarak, Mozambik milli petrol şirketi ENH’nin değerinin devlet harcamalarına oranla yüzde 179'u risk altında. Bu oran Azerbaycan milli petrol şirketi SOCAR için yüzde 157, Umman’ın OOC şirketi için yüzde 61, Nijerya’nın NNPC şirketi için yüzde 53, Cezayir’in Sonatrach şirketi için yüzde 36, Katar Petroleum için yüzde 31 ve Rus Gazprom için yüzde 27 olarak hesaplanıyor. Ülkelerde petrol ve doğalgaz yatırımlarına ayrılan bu harcamalar, yıllık sağlık gelirlerinden daha yüksek bir seviyede bulunuyor.

"ÜLKELER MEVCUT GELİRLERİNİ TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE HARCAMALI"

Londra merkezli araştırma kuruluşu E3G Program Lideri Lisa Fischer, petrol ve doğalgaz gelirlerindeki düşüşün en fazla yeni ve gelişmekte olan üretici ülkeler için risk oluşturduğunu söyledi.

Fischer, birçok Afrika ülkesinin bu durumda olduğuna dikkati çekerek, "Rüzgar ve gaz üretiminin yanı sıra LNG tesislerini de büyük ölçüde geliştirmeyi taahhüt eden ve kendisini geri ödenmesi gereken uluslararası kredilere bağlamış olan Mozambik’i örnek olarak verebiliriz." dedi.