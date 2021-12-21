Ekonomist Timothy Ash'ten Türk Lirası yorumu

Daha önce IMF önerisinde bulunan İngiltere'den stratejist Ash, TL'nin hızla değer kazanmaya başlaması konusunda "Tek kelimeyle inanılmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından son dönemde dalgalı seyir izleyen döviz kurunda sert düşüş yaşandı.

İNGİLİZ STRATEJİST, TL AÇIKLAMASI YAPTI

Değer kazanmaya başlayan Türk Lirası, dünyanın gündemini meşgul etmeye sürdürüyor.

Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Twitter hesabından Dolar/TL grafiği paylaştı.

"TEK KELİMEYLE İNANILMAZ"

30 yıllık meslek hayatına işaret eden Ash, "Bugün Türkiye'de gördüğümüz döviz kuru oynaklığını hiçbir para biriminde görmedim." notunu düştü.

Ash, paylaşımının devamında "Tek kelimeyle inanılmaz." diye yazdı.

DAHA ÖNCE IMF ÖNERİSİNDE BULUNDU

Timothy Ash, TL'nin hızla değer kaybettiği günlerde, Türkiye'ye IMF önerisinde bulunmasıyla biliniyor.

Kıdemli stratejist, "Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor?" sorusunu yöneltmişti.