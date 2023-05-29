Ekonomistler birinci çeyrekte ekonominin yüzde 3,74 büyümesini bekliyor TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2023'in ilk çeyrek büyümesini 31 Mayıs Çarşamba günü açıklayacak. Veri belli olmadan önce ekonomistlerle bir anket düzenlendi ve beklentileri soruldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde yüzde 7,6, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 3,5 büyüme kaydetmişti.

2023 yılı 1. çeyrek GSYH verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak.

2023 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla yapıldı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2023 yılının 1. çeyreğinde yüzde 3,74 artmasını öngördü.

İlk çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 2,5 ile 5,5 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,5 ile yüzde 5,5 aralığında yer aldı.

Yıl sonu büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,93

Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,93 düzeyinde gerçekleşti.

Yıl sonu tahminleri yüzde 2,5 ve 3,5 arasında

Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,5 ve en yüksek yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.