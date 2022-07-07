Ekonomistler cari işlemler hesabı beklentisini açıkladı

Ödemeler dengesi açıklanmadan önce, "Beklenti Anketi" sonuçlandı.

Dünyada önemli ekonomik verilen açıklanmadan önce ekonomistlerle yapılan anketlerden o veri hakkında beklentiler tespit ediliyor. Açıklanacak verinin o beklentinin altında ya da üstünde gelmesinin de bir anlamı oluyor.

6 milyar 15 milyon dolar açık bekleniyor

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 3 milyar 500 milyon dolar ile 7 milyar 700 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ankete 16 ekonomist katıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın açıklanacak Mayıs 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

2022 sonu beklentisi 42 milyar 440 milyon dolar

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 42 milyar 440 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 35 milyar dolar ile 49 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 25 milyar 710 milyon dolar olmuştu.