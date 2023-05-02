Ekonomistler dünyada yüksek enflasyonun bu yıl da sürmesini bekliyor Koronavirüs ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı dünyada yüksek enflasyonu yerleştirdi. Şimdi tüm dünya enflasyonu düşürmek için kolları sıvadı.

AA

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) araştırmasına katılan başekonomistler, bu yıl küresel bir resesyon ihtimali üzerinde ikiye bölünürken, çoğu hayat pahalılığının "kriz" seviyesinde ve yüksek enflasyonun devam etmesini bekliyor.

WEF'in özel sektör ve kamudan ekonomistlerin katılımıyla hazırladığı Başekonomistler Görünümü 2023 raporuna göre, küresel ekonomik büyüme ve enflasyona ilişkin öngörüler bölgelere göre büyük çaplı değişkenlik gösteriyor.

Ekonomistlerin yüzde 45'i bu yıl küresel resesyon bekliyor

Ekonomistlerin yüzde 45'i bu yıl küresel resesyon beklerken, yüzde 45'i bunu ihtimal dışı görüyor.

"En canlı ekonomik aktivite Asya'da yaşanacak"

Çin'de koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasına bağlı olarak en canlı ekonomik aktivitenin Asya bölgesinde görülmesi bekleniyor. E

Ekonomistlerin yarısı, bu yıl Çin'de ekonomik büyümenin ılımlı, yüzde 43'ü ise güçlü olmasını öngörüyor.

Ekonomistlerin yüzde 93'ü, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde ekonominin en azından ılımlı düzeyde büyüyeceğini düşünürken, yüzde 50 ve 75'i sırasıyla ABD ve Avrupa'da zayıf veya çok zayıf ekonomik büyüme bekliyor.

Enflasyon beklentisi en yüksek Avrupa'da

Ekonomistlerin yüzde 90'ı Avrupa'da, yüzde 68'i ise ABD'de bu yıl enflasyonun yüksek veya çok yüksek seviyede kalacağını öngörüyor. Başekonomistlerin üçte ikisine göre, Sahra Altı Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'de de enflasyon yüksek kalacak.

"Merkez bankaları faizi indirmekte zorlanacak"

Diğer yandan, ekonomistlerin yüzde 76'sı, merkez bankalarının enflasyonu hedeflenen seviyelere indirme konusunda zorlanacağı görüşünde.

Enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi nedeniyle ekonomistlerin yüzde 76'sı, hayat pahalılığının birçok ülkede "kriz" seviyesinde süreceğini, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu durumun "akut" bir sorun olacağını tahmin ediyor.