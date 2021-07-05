Ekonomistler, enflasyon verisini yorumladı

Ekonomistler, TÜFE'nin geçen ay piyasa beklentilerinin üzerinde arttığını, TCMB'nin de gelecek dönemde para politikasında daha sıkı duruş gösterebileceğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,94, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,01 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,89 verisini verdi.

Enflasyonun artacağı öngörülüyordu ancak veriler beklentilerin üzerinde gelince, enflasyonlar konuyu değerlendirerek yeni perspektifler çizdiler.

“GIDA GRUPLARDAKİ FİYAT ARTIŞLARININ KISITLAMALARIN KALKMASI SONRASI HIZLANMASI ETKİLİ OLDU”

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, enflasyonun geçen yılın haziran ayına göre yükselmiş olmasında, gıda ve gıda dışı gruplardaki fiyat artışlarının kısıtlamaların kalkması sonrası hızlanmasının etkili olduğunu söyledi.

Haziran ayında enerji grubunda ise yüzde 2,2 artış ile geçen yılın yüzde 2,6 fiyat artışının altında bir gelişme izlendiğini kaydeden Bürümcekçi, "Giyim fiyatları mevsimlik değişiminin yüzde 2,40 artış ile geçen yılın yüzde 1,16 artışının üzerinde olması ise yıllık enflasyonu yukarı çekti. Böylece, yıllık TÜFE de önceki ayki yüzde 16,59 seviyesinden yüzde 17,53’e yükseliş gösterdi." dedi.

"MERKEZ BANKASI TEMMUZ TOPLANTISINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAZ, AMA İHTİYAT DOZUNU ARTIRIR"

Bürümcekçi, gelecek dönem seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümünün, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamaları gibi ana değişkenlerin enflasyon üzerindeki risklerin yönünü yukarıda gösterdiğini söyledi.

Kısa vadede, küresel çapta gıda fiyatlarının yanı sıra petrol ve emtia fiyatlarının tırmanışını sürdürmesinin olumsuz yansımalarının görülmeye devam ettiğini vurgulayan Bürümcekçi, kur sepetinin şubat sonundan beri yüzde 19 civarında artmasının ve yıllık değişiminin yaklaşık yüzde 30 seyretmesinin bu faktörün yukarı yönlü etkisinin ithalat fiyatlarındaki yükselişle birleşerek güçlendiğine işaret etmekte olduğunu dile getirdi.

“YILI EN İYİ İHTİMALLE YÜZDE 16-17 ARALIĞINDA BİTİRMESİ BEKLENİYOR”

Bürümcekçi, şunları kaydetti: "Buna ek olarak, ekonomik aktivite ve iç talebin ikinci çeyrekte de parasal sıkılaşmadan sınırlı etkilenerek devam etmesi ve hizmet sektöründe kısıtlamaların kaldırılması enflasyon üzerindeki riskleri artırmaktadır. Ayrıca, temmuz ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılan artışın dolaylı etkilerle beraber enflasyonu 1 puan civarı yukarı çekmesini beklerken, temmuz sonuna kadar uzatılan hizmet sektörlerindeki KDV indiriminin sonraki dönemde kaldırılması durumunda buradan yaklaşık 1 puan yukarı yönlü etki de gelebileceğini düşünüyoruz. Dolayısı ile, TL değer kaybının daha fazla yükselmediği durumda bile enflasyonun uzun bir süre mevcut yüksek seyrini koruması ve üçüncü çeyrek sonlarında yüzde 19 civarında zirvesini gördükten sonra yılı en iyi ihtimalle yüzde 16-17 aralığında bitirmesi beklenebilir."

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNİ YÜKSELTEBİLİR

Haluk Bürümcekçi, 28 Temmuz'da yayımlanacak Enflasyon Raporu’nda TCMB'nin yıl sonu tahminini yüzde 12,2 seviyesinden en az 1,5-2,0 puan yükseltmesinin beklendiğini ifade etti.

MERKEZ BANKASI DAHA SIKI OLABİLİR

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci de TÜFE'nin piyasa beklentisi üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Üretici enflasyonu yıllık olarak yüzde 42,89 seviyesine ulaşırken TÜFE -ÜFE makası açılmaya devam ederek ileri dönemler için maliyet baskısını öne çıkarmaktadır." dedi.

Çitilci, Temmuz ayında devreye alınan doğalgaz ve elektrik zamlarının üretici enflasyonu üzerinde negatif etkilerinin ve bunların gecikmeli olarak fiyatlara yansıması ile 3. çeyrek boyunca yüksek enflasyona adaptasyonun süreceğini ifade etti.

"ENFLASYONUN KASIMDAN ÖNCE YÜZDE 17'NİN ALTINDA OLMASI ZOR"

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler ise "Kur gelişmelerinden ve yurtiçi ÜFE enflasyonundan TÜFE enflasyonuna geçişkenliğin temmuzda da etkili olmasını ve TÜFE enflasyonunun yüzde 18'i aşmasını bekliyoruz. TÜFE enflasyonunun kasım ayından önce yüzde 17'nin altına gelmesi de zor görünüyor. Buna göre, TCMB önümüzdeki aylarda para politikasını daha önce öngörülenden daha sıkı tutmak durumunda kalabilir." ifadelerini kullandı.