Ekonomistler enflasyonda kasım ayı için yüzde 2,88 artış bekleniyor

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yanıtları, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,88 artması yönünde yoğunlaştı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ekimde, bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık Cuma günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,8, en yüksek yüzde 3,56 aralığında yer alırken, beklentilerinin ortalaması yüzde 2,88 oldu. Bu tahmine göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 21,54

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 224 baz puan artarak yüzde 21,54'e yükseldi.