Ekonomistler eylülde işsizlik oranının azalmasını kısa çalışma ödeneğine bağladı

Ekonomistler iş gücü istatistiklerini değerlendirerek, istihdamdaki artışı; ekonomik toparlanma, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamaların bir sonucu olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 12,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişiye geriledi.

İş gücü istatistiklerine ilişkin olarak AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, işsizlik oranındaki değişimin mevsimselliğin gerektirdiği hafif artışın tersi yönünde olduğunun görüldüğünü belirtti.

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ UZATILMASINI İŞSİZLİĞİN YÜKSELMESİNİ ENGELLEDİ"

Bürümcekçi, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamalarının uzatılmasının işsizlik oranının yükselmesini engellediğini aktardı. Bürümcekçi, ilk vakanın görüldüğü mart ayından itibaren öncelikle hizmetler sektöründe olmak üzere ekonomik aktivitede ani duruş yaşandığı ve birçok şirketin işten çıkarma, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği seçeneklerine yöneldiğini anımsattı.

Bürümcekçi, "Kısa çalışma ödeneği başvurusunun ilk etapta nisan itibarıyla 3 milyon 200 bine aştığı ve hükümetin işten çıkarmaları üç aylığına yasaklayarak ücretsiz izin seçeneğini de devreye aldığı ve son olarak bu uygulamaları iki ay daha uzattığı bilinmektedir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı ekim sonunda ise 927 bine gerilemiş durumdaydı. Ücretsiz izin nedeniyle nakit desteği alanlar ise nisan-ekim döneminde 2 milyon 82 bin kişiye ulaşmıştı." ifadelerini kullandı.

"KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN SAYISI AZALDI"

TSKB Ekonomisti Şakir Turan, eylül döneminde istihdam ve iş gücüne katılımdaki artış devam ederken, mevsimsellikten arındırılmış verilere göre işsizlik oranının gerilemeye devam ettiğini vurguladı.

İstihdamdaki artışın işsizlik oranındaki düşüşte etkili olduğunu söyleyen Turan, kayıt dışı çalışanların payındaki azalışın sürdüğüne dikkati çekti.

VERİLER EKONOMİK TOPARLANMAYI GÖSTERİYOR

Turan, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerinin ekonomik aktivitedeki toparlanmanın devam etmesinin etkilerini yansıttığını belirterek, iş gücü piyasasındaki iyileşmenin yavaş da olsa sürdüğünü teyit ettiğini ifade etti.